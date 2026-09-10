Частный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был атакован БПЛА Hornet

Стало известно, какой беспилотник применили ВСУ при атаке на Донецк Частный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был атакован БПЛА Hornet

Москва10 сен Вести.Частный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка был атакован украинским БПЛА Hornet. Об этом передает ИС "Вести".

Проспект Офицерский, Куйбышевский район Донецка. Прилетел беспилотник украинский … [самолетного типа Hornet] … Сохранился аккумуляторный блок, боевая часть разорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших отметил корреспондент ИС "Вести"

Утром 10 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Петровском районе в результате ночной атаки украинского беспилотника погиб мирный житель 1977 г.р., в Куйбышевском районе повреждения получил частный дом.