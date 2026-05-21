Стало известно, кому из глав стран бывшего СССР россияне доверяют больше всего ВЦИОМ: Лукашенко возглавил рейтинг доверия в РФ среди глав стран бывшего СССР

Москва21 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян среди лидеров стран бывшего СССР. Это следует из результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что соответствующий опрос проводился в апреле текущего года, в нем приняли участие 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет.

Александр Лукашенко - лидер по доверию (75%), за 10 лет рост показателя - на 10 п.п. следует из материалов

Второе место, согласно результатам исследования, занял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с показателем доверия в 25%. Вместе с тем главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доверяют 8% россиян, а премьер-министру Армении Николу Пашиняну - 7%. По 5% получили лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Меньше всего российские граждане доверяют президентам Туркмении, Таджикистана и Молдавии Сердару Бердымухамедову, Эмомали Рахмону и Майе Санду (4%).