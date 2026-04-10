Стармер раскрыл, что мировые лидеры обсуждают Украину в WhatsApp

Москва10 апр Вести.Лидеры разных стран используют мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) для обсуждения ключевых международных вопросов, включая ситуацию на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Стармер в интервью телеканалу ITV рассказал, что у мировых лидеров есть много чатов в мессенджере.

Мы были вынуждены создать различные группы, особенно для обсуждения таких тем, как Украина, чтобы держать связь друг с другом сказал он

При этом британский премьер подчеркнул, что сам не является большим поклонником этого способа коммуникации. Он предпочитает личные встречи либо телефонные разговоры, чтобы выстраивать доверительные отношения.

Отвечая на вопрос о самом активном пользователе WhatsApp среди коллег, Стармер назвал президента Финляндии Александра Стубба.

В пятницу сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение, что систему шифрования WhatsApp можно считать крупнейшим мошенничеством в истории. По его словам, мессенджер фактически читает сообщения пользователей и передает их данные третьим лицам.