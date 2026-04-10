Москва10 апрВести.Лидеры разных стран используют мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) для обсуждения ключевых международных вопросов, включая ситуацию на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Стармер в интервью телеканалу ITV рассказал, что у мировых лидеров есть много чатов в мессенджере.
Мы были вынуждены создать различные группы, особенно для обсуждения таких тем, как Украина, чтобы держать связь друг с другомсказал он
При этом британский премьер подчеркнул, что сам не является большим поклонником этого способа коммуникации. Он предпочитает личные встречи либо телефонные разговоры, чтобы выстраивать доверительные отношения.
Отвечая на вопрос о самом активном пользователе WhatsApp среди коллег, Стармер назвал президента Финляндии Александра Стубба.
В пятницу сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение, что систему шифрования WhatsApp можно считать крупнейшим мошенничеством в истории. По его словам, мессенджер фактически читает сообщения пользователей и передает их данные третьим лицам.