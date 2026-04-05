Политолог Сушенцов о действиях США в мире: это выглядит как стратегия хаоса

Москва5 апр Вести.Соединенные Штаты Америки, атакуя Иран и воруя президента Венесуэлы, придерживаются стратегии хаоса в мире. Об этом декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрей Сушенцов заявил ИС "Вести".

Он отметил, что стремление к дестабилизации ситуации в мире американцы переняли у англичан.

В чем состоит эта стратегия? Дестабилизация, война. Им важно иметь доступ входа на континент, крупный порт, где есть компрадорская элита, где есть способ извлечения ресурса с континента объяснил Сушенцов

Политолог обратил внимание, что в разных частях мира американцам дают понять, что у стран есть право вето на действия США и они начинают им активно пользоваться.

И вот эта нащупанная иранцами критическая зависимость США от этого пролива (Ормузского. – Прим. ред.), от возможности нанесения ... непоправимого урона, ущерба всем союзникам. Это же очень важный тоже переговорный инструмент, которым они 35 лет не пользовались добавил он

Ранее министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили агрессию США и Израиля против Ирана, назвав ее "неспровоцированной".