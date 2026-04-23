Москва23 апр Вести.Суд отправил под стражу межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова, сообщает СКР.

Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области старшего советника юстиции Артема Зобова… По ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, незаконное вознаграждение ему передали представители коммерческих организаций за утилизацию отходов на территории воинской части и непривлечение к ответственности за экологические нарушения. Общая сумма взяток - более миллионов рублей.

Информация о следственных действиях в отношении Зобова была обнародована 22 апреля, в среду, силовая операция проводилась сотрудниками регионального УФСБ России. В здании возглавляемого им ведомства прошли обыски.