Москва6 апр Вести.Судья Верховного суда РФ Владимир Попов избран новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, который присутствовал на заседании коллегии.

Голосование прошло в ходе открытого заседания. Кандидатуру Попова поддержали единогласно.

Процедуру в формате видеосвязи вел председатель Верховного суда Игорь Краснов. Он объявил о единогласном решении, поздравил Попова с назначением, после чего тот продолжил ведение заседания.

Предыдущий глава ВККС Николай Тимошин ушел с поста в связи с назначением на должность заместителя председателя Верховного суда.

Новый председатель коллегии Владимир Попов работает судьей с 2004 года, начав карьеру в Девятом арбитражном апелляционном суде. С 2011 года он был судьей Высшего арбитражного суда РФ, а с августа 2014-го — судьей Верховного суда РФ второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам.

13 марта ВККС прекратила полномочия председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и еще пяти судей.

Кроме того, коллегия в марте направила в Генпрокуратуру РФ материалы в отношении двух судей в связи с выявлением незадекларированных активов.