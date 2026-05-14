Москва14 маяВести.В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "суперзвезда", пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает работу станции.
НЖТИ 68221 СУПЕРЗВЕЗДА 7006 3676указывается в шифровке
Шифрованное сообщение передано в 11.28 мск в четверг.
УВБ-76 – военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий повторяющийся жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название "Жужжалка".
Ранее УВБ-76 была активна 11 мая, были переданы слова "негромкий", "матоморф", "мэтролук" и "головчатый".