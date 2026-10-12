Москва12 октВести.Руководство Евросоюза игнорирует интересы граждан Венгрии в вопросе реализации проекта АЭС "Пакш-2". Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В ведомстве считают, что венгерским властям предстоит сделать непростой выбор между сохранением проекта атомной электростанции и уступками под информационным давлением Брюсселя.
Мнение и интересы венгров управляющая Евросоюзом глобалистская секта, разумеется, не берет в расчетговорится в докладе СВР
В российской разведке подчеркнули, что реализация проекта "Пакш-2" способна обеспечить Венгрии надежный источник электроэнергии и укрепить энергетическую безопасность страны на десятилетия вперед.
Ранее в СВР отметили, что главным заказчиком кампании против Росатома и его участия в проекте "Пакш-2" была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а рупором кампании в СМИ - издание Politico Europe.
В августе 2026 года венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что не исключает вариант замены Росатома в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" по итогам комплексного аудита.