В СВР отметили, что глобалисты в ЕС не брали в расчет мнение венгров по "Пакш-2"

СВР: глобалистская секта ЕС не берет в расчет мнение венгров в вопросе "Пакш-2" В СВР отметили, что глобалисты в ЕС не брали в расчет мнение венгров по "Пакш-2"

Москва12 окт Вести.Руководство Евросоюза игнорирует интересы граждан Венгрии в вопросе реализации проекта АЭС "Пакш-2". Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве считают, что венгерским властям предстоит сделать непростой выбор между сохранением проекта атомной электростанции и уступками под информационным давлением Брюсселя.

Мнение и интересы венгров управляющая Евросоюзом глобалистская секта, разумеется, не берет в расчет говорится в докладе СВР

В российской разведке подчеркнули, что реализация проекта "Пакш-2" способна обеспечить Венгрии надежный источник электроэнергии и укрепить энергетическую безопасность страны на десятилетия вперед.

Ранее в СВР отметили, что главным заказчиком кампании против Росатома и его участия в проекте "Пакш-2" была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а рупором кампании в СМИ - издание Politico Europe.

В августе 2026 года венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что не исключает вариант замены Росатома в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" по итогам комплексного аудита.