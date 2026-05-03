Москва3 мая Вести.На Тайване фиксируется необычная тенденция: в тренажерных залах наблюдается рост популярности среди пожилых граждан. Местные жители в почтенном возрасте выбирают спорт как способ поддержания отличного физического и ментального самочувствия, сообщает Associated Press.

Частыми гостями спортивных площадок стали женщины, перешагнувшие 85-летний рубеж.

Тайваньских бабушек в возрасте от 89 до 91 года все чаще и чаще можно встретить в тренажерном зале. В основном пожилые люди приходят тренажерный зал, чтобы оставаться здоровыми как физически, так и умственно следует из публикации

Также отмечается, что численность которых в фитнес-индустрии уже превосходит молодежную аудиторию.