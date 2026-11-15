Москва15 нояВести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в воскресенье, 15 ноября, на Юго-Восточной хорде в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Уточняется, что в результате аварии погибли мужчина и женщина. Они скончались на месте.
Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей частиговорится в заявлении ведомства в MAX
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, разбирательство взято на прокурорский контроль.