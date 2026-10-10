СК выясняет обстоятельства смерти женщины и ее сына, чьи тела нашли в Балашове

Тела мужчины и женщины нашли в частном доме в Саратовской области СК выясняет обстоятельства смерти женщины и ее сына, чьи тела нашли в Балашове

Москва10 окт Вести.В Саратовской области в частном доме нашли тела пожилой женщины и ее сына, признаков криминальной смерти не зафиксировано. Следственные органы начали проверку. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

На улице Пугачевской в городе Балашове обнаружены тела 80-летней матери и ее 58-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти... Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Точные причины смерти предстоит выяснить специалистам. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам проверки.