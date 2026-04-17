Трамп сорвал голос во время телефонного разговора с представителями Ирана

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время напряженных телефонных переговоров с представителями Ирана. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью Fox News.

Несколько дней назад он [Трамп] звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким – до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он действительно сорвал голос рассказал Грэм

Накануне Трамп заявил, что Тегеран согласился передать Вашингтону "ядерную пыль" с объектов, по которым США нанесли удары летом 2025 года. Газета The Washington Post отметила, что под "ядерной пылью" американский лидер имеет в виду обогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, погребен глубоко под землей после американских ударов по иранским ядерным объектам.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. В ответ были атакованы сам Израиль и базы США на Ближнем Востоке; также Тегеран закрыл Ормузский пролив для вражеских судов.

8 апреля было объявлено о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. На этой неделе США начали блокаду иранских портов.