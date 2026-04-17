Москва17 апр Вести.Нидерландская телерадиокомпания Omroep Gelderland сумела определить местоположение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen, находящегося на боевом задании в восточном Средиземноморье, с помощью Bluetooth-трекера стоимостью около пяти евро. Корабль был направлен в регион в марте для защиты стран на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Трекер за пять евро, конверт и две марки: этого было достаточно, чтобы определить местонахождение фрегата Evertsen, корабля, выполняющего в данный момент боевое задание говорится в сообщении вещателя

Устройство попало на борт через военную почтовую систему, которой военнослужащие пользуются для связи с близкими. Инструкции по отправке корреспонденции размещены на официальных ресурсах оборонного ведомства. Хотя входящая почта проверяется на наличие опасных предметов, трекер в обычном конверте прошел контроль незамеченным. По данным Omroep Gelderland, проверки касаются преимущественно посылок, проходящих через рентген-сканер.

Эксперимент выявил потенциальную уязвимость в системе безопасности военной почты и поставил под вопрос эффективность действующих процедур контроля. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что принимает меры в ответ на расследование.