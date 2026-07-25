Москва25 июлВести.К штатной работе после введенных ранее ограничений сегодня в районе 10 утра вернулись три аэропорта. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Аэропорт Махачкала (Уйташ), … Аэропорты Бугульма, Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикациях ведомства от 9.46 и 10.05
Ранее воздушные гавани Казани, Чебоксар, Кирова, Оренбурга и некоторых других городов также вернулись к обслуживанию рейсов.
В Росавиации подчеркивают, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.