Ограничения на полеты сняты в аэропортах Махачкалы, Бугульмы и Уфы

Три аэропорта в регионах РФ вернулись к штатной работе Ограничения на полеты сняты в аэропортах Махачкалы, Бугульмы и Уфы

Москва25 июл Вести.К штатной работе после введенных ранее ограничений сегодня в районе 10 утра вернулись три аэропорта. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Аэропорт Махачкала (Уйташ), … Аэропорты Бугульма, Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикациях ведомства от 9.46 и 10.05

Ранее воздушные гавани Казани, Чебоксар, Кирова, Оренбурга и некоторых других городов также вернулись к обслуживанию рейсов.

В Росавиации подчеркивают, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.