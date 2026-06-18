В Тюмени водителя, протащившего инспектора ГАИ по дороге, приговорили к 5 годам

Тюменского водителя осудили за угрозу жизни и здоровью автоинспектора В Тюмени водителя, протащившего инспектора ГАИ по дороге, приговорили к 5 годам

Москва18 июн Вести.В Тюмени Калининский районный суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя областного центра по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья. Информация размещена в канале MAX областной прокуратуры.

Как установило следствие, в марте 2025 года подсудимый на своем автомобиле "КИА К7" был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции из-за тонировки на передних стеклах.

При проверке документов были выявлены неоплаченные штрафы, в связи с чем сотрудники попросили подсудимого выйти из автомобиля... говорится в сообщении

Мужчина не выполнил требование и попытался скрыться с места происшествия. Сотрудник ГАИ в это время держался за дверь автомобиля, в результате была создана реальная угроза его жизни и здоровью.

Инспектор вынужден был бежать в одном направлении с движущимся автомобилем, после чего упал на проезжую часть уточняется в сообщении

Позже водителя задержали. Суд приговорил виновного к 5 годам колонии строгого режима. Также с него взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего.