Москва1 июнВести.Житель Казани лишился более 400 тысяч рублей, став участником розыгрыша автомобиля BMW. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан в MAX.
В правоохранительные органы с заявлением обратился 25-летний казанец. Молодой человек решил принять участие в розыгрыше призов и получил сообщение в мессенджере о том, что он выиграл автомобиль.
Незнакомец предложил оплатить таможенный сбор для получения приза. Молодой человек перевел более 400 тысяч рублей на указанный им счетговорится в сообщении
После этого связь с незнакомцем оборвалась. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Продолжаются мероприятия по установлению подозреваемых в совершении данного преступления.