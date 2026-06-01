Житель Казани лишился более 400 тысяч рублей при розыгрыше автомобиля BMW

Москва1 июн Вести.Житель Казани лишился более 400 тысяч рублей, став участником розыгрыша автомобиля BMW. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан в MAX.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 25-летний казанец. Молодой человек решил принять участие в розыгрыше призов и получил сообщение в мессенджере о том, что он выиграл автомобиль.

Незнакомец предложил оплатить таможенный сбор для получения приза. Молодой человек перевел более 400 тысяч рублей на указанный им счет говорится в сообщении

После этого связь с незнакомцем оборвалась. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Продолжаются мероприятия по установлению подозреваемых в совершении данного преступления.