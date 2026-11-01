Участок автодороги Южно-Сахалинск – Оха снова открыт для пассажирских перевозок В Сахалинской области открыли участок трассы Южно-Сахалинск – Оха

Москва1 ноя Вести.Участок федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха с 255 по 365 км снова открыт для пассажирских перевозок. Об этом управление МЧС России по Сахалинской области сообщило в MAX.

С 16.00 открыт участок федеральной автодороги "Южно-Сахалинск - Оха" 255–365 км (с. Новое - пгт. Смирных) для автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки говорится в сообщении

При этом на участке с 365 по 629 км (от пгт. Смирных до пгт. Ноглики) продолжает действовать ограничение автобусного сообщения.