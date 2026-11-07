Москва7 нояВести.Движение пассажирских автобусов ограничили на участке Южно-Сахалинск - Холмск федеральной трассы из-за ухудшения погоды, сообщается в MAX-канале Минтранса Сахалинской области.
В связи с ухудшением погодных условий с 11.00 ограничено движение общественного транспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Холмск от села Огоньки до Холмскаговорится в сообщении
По данным ведомтства, ограничения коснулись муниципальных автобусов: №508 (Южно-Сахалинск-Чехов) и №516 (Южно-Сахалинск-Холмск).