В МЧС сообщили о закрытии паромной переправы между Сахалином и материком

Морское сообщение Сахалина с материком закрыто из-за непогоды В МЧС сообщили о закрытии паромной переправы между Сахалином и материком

Москва22 окт Вести.Из-за непогоды паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) с ночи четверга, 22 октября, приостановила работу, передает МЧС региона.

С 0​​​.20 четверга, 22 октября, до улучшения погоды закрыта паромная переправа Ванино-Холмск говорится в сообщении

Уточняется, что данная переправа обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком.

Ранее в МЧС предупредили жителей о непогоде на острове и призвали без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, держаться на безопасном расстоянии от моря.