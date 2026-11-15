МЧС: навигация для маломерных судов закрыта в Сахалинской области

На Сахалине закрыли навигацию маломерных судов МЧС: навигация для маломерных судов закрыта в Сахалинской области

Москва15 ноя Вести.С воскресенья, 15 ноября, в Сахалинской области вводится запрет на навигацию маломерных судов в прибрежных районах, сообщается в MAX-канал МЧС региона.

С 15 ноября 2026 года закрывается навигация для маломерных судов в прибрежных районах региона. На внутренних водоемах она продлится до начала ледостава говорится в сообщени

Уточняется, что на водоемах в северной и центральной части острова началось формирование ледового припая. Безопасная его толщина для отдыха и рыбалки составляет 10-15 сантиметров.