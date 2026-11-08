В Кольском округе на 3 суток ограничен выход маломерных судов в Баренцево море

Выход маломерных судов в Баренцово море ограничен в Кольском округе на 3 суток В Кольском округе на 3 суток ограничен выход маломерных судов в Баренцево море

Москва8 ноя Вести.МЧС распространило информацию о том, что в Кольском округе на трое суток ограничен выход маломерных судов в прибрежную часть акватории Баренцева моря. Об этом региональный главк МЧС сообщает в соцсетях.

Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Объявлен режим функционирования "Повышенная готовность", сообщает ведомство.

Введено ограничение выхода маломерных судов с 00 час. 00 мин. 9 ноября 2026 года до 24 час. 00 мин. 11 ноября 2026 года в прибрежную часть акватории Баренцева моря на территории Кольского муниципального округа говорится в постановлении администрации Кольского округа Мурманской области

Главное управление МЧС РФ по Мурманской области обратилось с просьбой строго соблюдать постановление и не рисковать жизнью.