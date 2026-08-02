Две дороги закрыты в Челябинской области из-за паводка

В Челябинской области ограничили проезд по ряду дорог из-за паводка Две дороги закрыты в Челябинской области из-за паводка

Москва2 авг Вести.В Челябинской области ограничили движение автотранспорта по двум дорогам регионального значения в Кусинском муниципальном округе из-за паводка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Так, полностью прекращено автомобильное сообщение через мостовой переход на участке трассы Куса – Магнитка.

Произошел подмыв и размыв основания опор мостового сооружения, а также земляного полотна на 11-м км автодороги Куса – Нязепетровск. Проезд представляет прямую угрозу провала техники сказано в сообщении

Для автомобилистов организованы объездные маршруты участка Куса – Магнитка через Златоуст. Движение в направлении Нязепетровска перенаправлено через Движенец и Злоказово.

В городе Куса ограничено движение легкового транспорта массой до 3,5 тонн по мосту через реку Куса.

Госавтоинспекция рекомендовала водителям грузового и пассажирского транспорта воздержаться от поездок в этом направлении до особого распоряжения.