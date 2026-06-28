Москва28 июн Вести.Прокуратура организовала проверку по факту подмыва участка автодороги Миасс – Учалы, сообщает надзорное ведомство Челябинской области.

Движение на нем отрезано, транспортное сообщение с селом Устиново из Миасса отсутствует.

По предварительным данным причиной разрушения стал сход воды с полей из-за обильных дождей cообщает прокуратура Челябинской области в Telegram-канале

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Миасса координируют работу ответственных служб. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.