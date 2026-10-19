В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в море из-за непогоды Маломерным судам запретили выход в Баренцево море из-за непогоды

Москва19 окт Вести.В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в прибрежную часть акватории Баренцева моря из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что ограничения действуют на территории Кольского муниципального округа и ЗАТО город Островной.

Введено ограничение выхода маломерных судов в прибрежную часть акватории Баренцева моря на территории Кольского муниципального округа с 00.00 20 октября 2026 года до 24.00 21 октября 2026 года сказано в сообщении

В городе Островной аналогичный запрет начал действовать с 17.00 мск 19 октября. Запрет на выход судов в море продлится до 09.00 мск 20 октября.

По прогнозам синоптиков, на крайнем севере Мурманской области с вечера 19 октября до утра 20-го ожидается сильный ветер с порывами 25-27 м/с.