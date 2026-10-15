В северных районах Камчатки закрылась навигация маломерных судов Навигация маломерных судов закрылась в северных районах Камчатки

Москва15 окт Вести.Сегодня, 15 октября, в северных районах Камчатского края закрылась навигация маломерных судов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

С сегодняшнего дня (15 октября) выход на воду на маломерных судах запрещен в Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах. Сроки окончания навигации определены постановлением правительства Камчатского края от 13 октября говорится в канале ведомства MAX

Решение принято в связи с тем, что на водоемах начинается ледообразование, температура воды понижается и одновременно повышается ветровая нагрузка, в результате чего существует угроза обледенения корпуса судна.

Выходить на акваторию в таких условиях становится опасно для жизни пояснили в МЧС

Как предполагается, с 1 ноября навигация закроется также в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Тигильском муниципальных округах и в Палане.