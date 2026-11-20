Москва20 нояВести.Циклон нарушил авиасообщение между югом и севером Сахалина, вылет шести рейсов задержан. Об этом сообщили в аэропорту Южно-Сахалинска, передает ТАСС.
По погодным условиям задерживается вылет из Южно-Сахалинска в Ноглики, Оху, а также в Советскую Гавань. Рейсы из этих городов также задержаны из-за циклонаговорится в сообщении
Пресс-служба аэропорта отметила, что рейсы на Курильские острова выполняются по расписанию.
Ранее стало известно, что на Сахалин обрушился мощный циклон, который принес сильные осадки в виде дождя и снега. Из-за непогоды также осложнилось транспортное сообщение.