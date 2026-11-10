Трехмесячная норма осадков выпала за сутки в Холмском округе Сахалина

Снега по пояс намело за сутки в некоторых поселках Сахалина Трехмесячная норма осадков выпала за сутки в Холмском округе Сахалина

Москва10 ноя Вести.В Холмском муниципальном округе Сахалинской области прошел сильный снегопад. В некоторых населенных пунктах намело по пояс, сообщил мэр Дмитрий Любчинов в MAX.

По его словам, менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков.

Сильнее всего циклон задел села Чапланово и Пятиречье. … В с. Чапланово снега намело по пояс говорится в публикации

Дорожные службы с ночи приступили к расчистке центральных улиц города, обеспечив проезд к социально важным объектам.

Из-за непогоды ограничивалось движение для всех видов транспорта из Холмска в Южно-Сахалинск, Невельск и Чехов, а также движение пассажирского транспорта в черте города.

Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.