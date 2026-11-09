Москва9 ноя Вести.Паромное сообщение между Ванино в Хабаровском крае и Холмском в Сахалинской области 9 ноября было восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Хабаровского края.

Работа паромной переправы Ванино – Холмск возобновлена отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, паром приостановил работу из-за прохождения циклона. В некоторых районов Хабаровского края прогнозировали сильный, местами очень сильный снег и метель. Предупреждение действовало 6 и 7 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта временно ограничено на трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае из-за мощного снегопада. В ведомстве рассказали, что ограничения на автодороге сохраняются.