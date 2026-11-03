В Ярославле общественный транспорт изменил маршруты на фоне опасности БПЛА Автобусы изменили маршруты в Ярославле из-за опасности БПЛА

Москва3 ноя Вести.Изменения внесены в движение общественного транспорта в Ярославле – автобусные маршруты временно следуют по скорректированным маршрутам из-за перекрытия Московского шоссе на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Вносим изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте говорится в сообщении

Межмуниципальные автобусы, которые следуют по перекрытому участку дороги М-8, пока не выполняют рейсы и находятся на автовокзале.

Евраев уточнил, что изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.