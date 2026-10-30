Межмуниципальные автобусы в Ярославле не выходят на рейсы из-за перекрытия М-8

Москва30 окт Вести.Из-за перекрытия Московского проспекта маршруты общественного транспорта изменили. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В связи с перекрытием Московского проспекта вносим изменения в маршруты общественного транспорта написал Михаил Евраев

Отмечается, что автобусы, которые идут по Московскому проспекту, временно ездят в объезд - через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме того, часть автобусов ходит по укороченному маршруту - до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Автобусы межмуниципальных маршрутов, идущие по перекрытому участку трассы М-8, пока не выходят на рейсы и стоят на территории автовокзала.

Маршруты меняют оперативно, с учетом действующих ограничений.