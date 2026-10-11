В Ярославле изменили маршруты общественного транспорта при отражении атаки БПЛА При отражении атаки БПЛА в Ярославле изменили маршруты общественного транспорта

Москва11 окт Вести.В Ярославле на фоне отражение атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) изменены маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 11 октября глава Ярославской области проинформировал об отражении атаки украинских БПЛА, в связи с чем в целях безопасности было перекрыто движение автотранспорта в сторону российской столицы. Ограничения введены от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.