Из-за атаки БПЛА перекрыто движение из Ярославля в сторону Москвы

В Ярославле перекрыто движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА Из-за атаки БПЛА перекрыто движение из Ярославля в сторону Москвы

Москва16 ноя Вести.В Ярославской области объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), перекрыто движение на выезде из столицы региона в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной пояснил глава региона в своем канале на платформе MAX

Губернатор Ярославкой области также предупредил, что учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.