В Ярославской области отражают атаку ВСУ, перекрыто движение в сторону Москвы Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА

Москва11 окт Вести.На выезде из Ярославле перекрыто движение в сторону российской столицы, ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок написал губернатор в мессенджере МАХ

Беспилотная опасность была объявлена на территории региона 11 октября, в субботу, в 22.13 по московскому времени. Местных жителей призвали покинуть улицы, укрыться в помещениях без окон или с плотными занавесками и следить за официальными уведомлениями.

Силы Минобороны и силовых ведомств отражают атаку противника.