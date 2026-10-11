Москва11 октВести.На выезде из Ярославле перекрыто движение в сторону российской столицы, ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участокнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Беспилотная опасность была объявлена на территории региона 11 октября, в субботу, в 22.13 по московскому времени. Местных жителей призвали покинуть улицы, укрыться в помещениях без окон или с плотными занавесками и следить за официальными уведомлениями.
Силы Минобороны и силовых ведомств отражают атаку противника.