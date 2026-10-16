В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто В целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля

Москва16 окт Вести.В Ярославле временно перекрыт выезд на трассу в сторону Москвы в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной отметил глава региона в мессенджере МАХ

Губернатор призвал водителей выбирать пути объезда и не планировать поездки в указанном направлении.

Ночью 16 октября в регионе объявили беспилотную опасность. Аэропорт Ярославля временно закрыт.