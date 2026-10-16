Москва16 октВести.В Ярославле временно перекрыт выезд на трассу в сторону Москвы в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойотметил глава региона в мессенджере МАХ
Губернатор призвал водителей выбирать пути объезда и не планировать поездки в указанном направлении.
Ночью 16 октября в регионе объявили беспилотную опасность. Аэропорт Ярославля временно закрыт.