Москва22 октВести.В целях безопасности рано утром в четверг, 22 октября, перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, жителям рекомендовано воздержаться от поездок, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Михаил Евраев.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружнойнаписал чиновник
Он призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и добавил, что продолжается работа сил ПВО Министерства обороны РФ.