Евраев сообщил о перекрытии движения из Ярославля в сторону Москвы

В целях безопасности перекрыт выезд из Ярославля Евраев сообщил о перекрытии движения из Ярославля в сторону Москвы

Москва22 окт Вести.В целях безопасности рано утром в четверг, 22 октября, перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, жителям рекомендовано воздержаться от поездок, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной написал чиновник

Он призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и добавил, что продолжается работа сил ПВО Министерства обороны РФ.