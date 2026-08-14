Евраев: перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы Евраев: перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва14 авг Вести.Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Утром 14 августа в регионе был объявлен режим "Ракетная опасность".

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор добавил, что в связи с перекрытием Московского проспекта изменены маршруты общественного транспорта.