Москва14 авгВести.Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Утром 14 августа в регионе был объявлен режим "Ракетная опасность".
Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участокнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор добавил, что в связи с перекрытием Московского проспекта изменены маршруты общественного транспорта.