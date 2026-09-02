На фоне перекрытий из-за угрозы БПЛА в Ярославле изменили маршруты автобусов

После сообщения об угрозе БПЛА в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы На фоне перекрытий из-за угрозы БПЛА в Ярославле изменили маршруты автобусов

Москва2 сен Вести.Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто по соображениям безопасности, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Перекрытие коснулось участка в районе перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.

В связи с перекрытием Московского проспекта вносим изменения в маршруты общественного транспорта говорится в заявлении

Изменения коснулись автобусов, следующих по Московскому проспекту. Их направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также автобусы работают на нескольких укороченных маршрутах.

Межмуниципальные автобусные маршруты, пролегающие через перекрытый участок трассы М-8, временно не функционируют, автобусы находятся на автовокзале.

Ранее сообщалось, что на территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность.