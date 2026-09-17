Москва17 сен Вести.В Ярославле из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) изменили маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В связи с перекрытием Московского проспекта вносим изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем, по его словам, межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

Ранее 17 сентября на территории Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту столицы региона.