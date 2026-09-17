Евраев: движение транспорта в сторону Москвы из Ярославля восстановлено

В Ярославле восстановлено движение транспорта в сторону Москвы Евраев: движение транспорта в сторону Москвы из Ярославля восстановлено

Москва17 сен Вести.Движение автомобильного транспорта из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее 17 сентября глава Ярославской области сообщил об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и введении ограничений для транспорта. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту столицы региона.