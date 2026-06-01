В Ульяновске четыре пациента психбольницы госпитализированы с туберкулезом

Москва1 июн Вести.В Ульяновской областной психиатрической больнице выявлены четыре случая заболевания пациентов туберкулезом, их госпитализировали. Об этом сообщили в региональном Минздраве, опровергнув слухи о массовом заболевании туберкулезом пациентов и медработников лечебного учреждения.

По официальной информации, в одном из отделений УОКПБ В.А. Копосова зафиксировано 4 случая заболевания туберкулезом среди пациентов. Экстренные извещения были оперативно направлены противотуберкулезным диспансером в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Ульяновской области" говорится в сообщении министерства

Главврач больницы Ольга Гаврилина отметила, что 26 пациентов находятся в противотуберкулезном диспансере, 22 из которых проходят профилактическое лечение, так как находились в контакте с заболевшим. Весь персонал отделения, в котором были выявлены случаи заболевания, прошел обследования, диагноз ни у кого не подтвердился, заключила Гаврилина.

1 июня в соцсетях появилась информация о том, что в Ульяновской областной психиатрической больнице выявлены случаи заболевания 60 пациентов и 14 медработников туберкулезом, после чего их якобы тайно вывезли в противотуберкулезный тубдиспансер.