Москва1 июлВести.В возрасте 48 лет скончался начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной России.
Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенкоговорится в сообщении
Сергей Куличенко начал работать в Российском футбольном союзе (РФС) в 2005 году. Позднее он стал старшим администратором, в 2021 году был назначен начальником команды мужской сборной России.
В качестве футболиста Куличенко играл за ЦСКА, самарские "Крылья Советов", московское "Торпедо-ЗИЛ" воронежский "Факел".