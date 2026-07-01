Москва1 июлВести.В возрасте 48 лет скончался начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной России.

Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко

говорится в сообщении

Сергей Куличенко начал работать в Российском футбольном союзе (РФС) в 2005 году. Позднее он стал старшим администратором, в 2021 году был назначен начальником команды мужской сборной России.

В качестве футболиста Куличенко играл за ЦСКА, самарские "Крылья Советов", московское "Торпедо-ЗИЛ" воронежский "Факел".