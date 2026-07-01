Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко Скончался начальник команды сборной России по футболу

Москва1 июл Вести.В возрасте 48 лет скончался начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной России.

Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко говорится в сообщении

Сергей Куличенко начал работать в Российском футбольном союзе (РФС) в 2005 году. Позднее он стал старшим администратором, в 2021 году был назначен начальником команды мужской сборной России.

В качестве футболиста Куличенко играл за ЦСКА, самарские "Крылья Советов", московское "Торпедо-ЗИЛ" воронежский "Факел".