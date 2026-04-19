Уникальный "Атлас тибетской медицины" из Бурятии покажут на выставке в Москве "Атлас тибетской медицины" станет центральным экспонатом на выставке в Москве

Москва19 апр Вести.Редчайший "Атлас тибетской медицины" станет одним из центральных экспонатов выставки в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, которая откроется в августе. Об этом ТАСС сообщила директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

Пушкинский музей в августе открывает прекрасный проект "Алмазная колесница. Искусство российского буддизма". Мы предоставляем около 280 предметов — буддийскую скульптуру, тханка, аппликации, книги и девять листов оригинала "Атласа тибетской медицины" рассказала Бороноева

Атлас, хранящийся в Бурятии, уникален. Его оригинал был создан в Тибете в XVII веке как комментарий к медицинскому трактату "Вайдурья Онбо" А в XIX веке по просьбе бурятских лам изготовили еще один комплект, который с 1930-х годов находится в музее республики. "Мы можем говорить, что у нас единственный уникальный, доступный для посетителей памятник буддийского искусства, культуры и науки", — подчеркнула директор.

По данным Минкультуры Бурятии, в фондах Национального музея республики хранится 8 тысяч буддийских экспонатов, из которых 1,5 тысячи нуждаются в реставрации. В Этнографическом музее народов Забайкалья насчитывается около 600 таких экспонатов, 400 требуют восстановления. В Кяхтинском краеведческом музее имени Обручева — 1,2 тысячи предметов буддийского искусства, 100 из них нуждаются в экстренной консервации.