Москва25 маяВести.Топ-менеджера "Х5 транспорт" Кирилла Кузьменко уволили после серьезного ДТП, которое произошло накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Кузьменко занимал в компании должность управляющего директора.
Уточняется, что авария произошла накануне, в нерабочее время. Мужчина находился за рулем своего личного автомобиля. Тем не менее, компания приняла решение о его увольнении, поскольку любой менеджер "Х5" обязан соблюдать правила безопасности на дороге.
Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кирилломговорится в сообщении
Кроме того, представители "Х5 транспорт" сообщили о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим.