Урожай зараженной пшеницы на Украине могли использовать в качестве оружия Политолог Кот: использование радиоактивной пшеницы может быть атакой на генофонд

Москва15 апр Вести.Использование зоны отчуждения близ Чернобыльской АЭС для выращивания пшеницы и кукурузы на Украине грозит тяжелыми заболеваниями. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Юрий Кот.

По его словам, употребление потенциально радиоактивной пшеницы может повлечь серьезные проблемы.

Здесь есть очень серьезная проблема, начиная от генетических мутаций в рождаемых после этого поколениях людей, заканчивая злокачественными опухолями, бесплодием. Фактически это атака на генофонд тех людей, кто является потребителями данной продукции пояснил он

Эксперт полагает, что схема по выращиванию сельскохозяйственных культур возле Чернобыльской АЭС может оказаться даже большего масштаба.

До этого на Украине, судя по всему, ничего не замечали, потому что были в теме, в доле. Не исключено, что когда все это вскроется по-настоящему, то будет не про 200 га звучать, а про сотни тысяч гектаров. И не про какие-то жалкие несколько десятков тонн, а могут быть сотни миллионов тонн зерна и кукурузы, которые шуруют в Европу из Чернобыля прямым ходом добавил Кот

Ранее сообщалось, что на Украине некоторые участки земли в зоне отчуждения близ Чернобыльской АЭС были незаконно переведены в коммунальную собственность, а затем оформлены на частную компанию, которая использовала их для ведения сельскохозяйственной деятельности.