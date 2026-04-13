Москва13 апр Вести.На Украине вскрыта схема многолетней незаконной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как сообщают СМИ, одна из компаний более пяти лет использовала землю для выращивания пшеницы и кукурузы, продукция с которых могла быть радиоактивной.

Следствие установило, что соответствующие участки земли были незаконно переведены в коммунальную собственность, а затем оформлены на частную компанию. Основанием для регистрации прав на землю, по данным "Ведомостей", послужило решение несуществующего Полесского районного совета.

Деятельность компании ставит под угрозу продовольственную безопасность и здоровье потребителей, учитывая историю радиационного загрязнения территории после аварии на ЧАЭС в 1986 году.