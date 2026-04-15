Москва15 апр Вести.Выращенные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сельскохозяйственные культуры могли сбывать мелкими партиями. Об этом ИС "Вести" заявил доктор экономических наук Леонид Холод.

На Украине ранее выявили схему многолетней незаконной деятельности близ ЧАЭС. Одна из компаний более пяти лет использовала землю для выращивания пшеницы и кукурузы, продукция с которых могла быть радиоактивной.

Если продукция производилась, то не думаю, что ее высыпали в ближайший овраг, а, скорее всего, ее производили, чтобы куда-то сбыть. Минимум - сбывали на внутренний рынок... Скорее всего, мелкими партиями небольшим заготовителям. Так или иначе, она по рынкам гуляет, разбавляется заявил эксперт

Аналитик предполагает, что такую деятельность агрокомпания вела скрытно.

Особая активность, связанная с интенсивным земледелием, в такой зоне, по понятным причинам, затруднена. Наверное, эксплуатировались несильно загрязненные части территории, потому что тогда бы еще появилась информация о заболеваниях у местных фермеров, связанных с радиоактивным поражением. А то, что это все криминальный бизнес, совершенно очевидно добавил он

Ранее также на Украине осудили заявления экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который предложил уничтожить украинский агросектор ради вступления в Евросоюз.