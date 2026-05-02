Москва2 мая Вести.Украина пытается демонизировать РФ через тему экологической катастрофы, заявил ИС "Вести" гендиректор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев

Демонизация противника через экологическую катастрофу — это тоже излюбленный шаг в украинском ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций), и, в том числе в европейских СМИ, которые подхватывают эти нарративы, чтобы в очередной раз показать, что с Россией, мол, не стоит вести переговоры. Там якобы преступники пояснил он

На днях украинские СМИ сообщили, что в акватории Черного моря у Одессы разлились тонны подсолнечного масла, поскольку, предположительно, был разрушен резервуар, в котором находилось несколько тысяч тонн этого продукта.

Эксперт подчеркнул, что эта бдительность относительно экологии носит односторонний характер: на Западе предпочитают замалчивать то, что действия ВСУ напрямую наносят ущерб природе.

Никто, конечно же, никогда украинской стороне не напоминает о том, что Украина, нанося удары по нефтебазам, по танкерам, с которых нефтепродукты попадают в океан и в море, совершает акт экологического терроризма. Потому что этот нарратив невыгоден на Западе сказал он

Ранее журналист Сергей Карнаухов показал последствия ЧП в Туапсе, где украинские беспилотники атаковали местную нефтебазу и морской терминал. По его словам, на определенных территориях загрязнения трудно убрать из-за сложности грунта.