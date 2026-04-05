Москва5 апр Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявления главы евродипломатии Каи Каллас, напомнил ее "историческую" фразу", что пора начать пить.

Ранее глава евродипломатии снова обвинила РФ в развязывании украинского конфликта, а также заявила, что Россия за последние 100 лет якобы "напала на 19 стран, не считая африканские".

По мнению Ушакова, Каллас нужно последовать собственной рекомендации – выпить.

Не знаю, мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, я бы сказал, интересную. Она сказала что-то такое: "Пора выпить". Вот мне кажется, это пора уже делать. Ей. Ну, и нам тоже, наверное сказал он

Как в январе писало издание Politico, Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что на фоне мировой нестабильности пора начинать пить. Она добавила, что не злоупотребляет алкоголем, но, учитывая события в мире, возможно, настало время начать выпивать.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Каллас, назвав невежество и воровство отличительными чертами современных политиков Евросоюза.