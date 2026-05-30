В 13 округах Белгородской области объявлена беспилотная опасность Опасность атаки БПЛА объявили в 13 округах Белгородской области

Москва30 мая Вести.В 13 округах Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

Под угрозой находятся Шебекинский, Корочанский, Чернянский, Красненский, Новооскольский, Волоконовский, Красногвардейский, Алексеевский, Валуйский, Вейделевский и Ровеньский муниципальные округа, а также Губкинский и Старооскольский городские округа.

Жителей призвали оставаться дома и держаться подальше от окон.