Москва12 нояВести.Население Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Воронежской и Тульской областей предупредили о возможности ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом в МАХ сообщили пресс-службы региональных оперштабов и областных губернаторов.
В этих регионах введен режим ракетной опасности.
Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытиеговорится в сообщении курского оперштаба
Жителей регионов попросили сохраняйте спокойствие и ждать отбоя тревоги.