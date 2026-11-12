Москва12 ноя Вести.Население Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Воронежской и Тульской областей предупредили о возможности ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом в МАХ сообщили пресс-службы региональных оперштабов и областных губернаторов.

В этих регионах введен режим ракетной опасности.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие говорится в сообщении курского оперштаба

Жителей регионов попросили сохраняйте спокойствие и ждать отбоя тревоги.